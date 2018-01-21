Зюганов и Грудинин возложили цветы к мавзолею Ленина

Бизнесмен Павел Грудинин, выдвигающийся на пост президента России от КПРФ, а также председатель партии Геннадий Зюганов и другие руководители партии возложили цветы и венки к Мавзолею Ленина в 94-ю годовщину смерти революционера.

«Я считаю, что мы все обязаны своей <...> историей ленинской эпохе», — сказал Зюганов, отметив, что она «сумел поднять страну к высотам космоса» и «к высотам победы в мае 1945 года».

В свою очередь Грудинин заявил, что он является директором совхоза имени Ленина и считает, что «этим всё сказано».

«Те идеи, которые Владимир Ильич Ленин выдвигал, ради которых погибло очень много наших соотечественников, те идеи — они захватили весь мир», — подчеркнул кандидат от КПРФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Беспартийный Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ, стал вторым кандидатом на пост главы государства, официально зарегистрированным ЦИК.

В декларации, представленной Грудининым в ЦИК, сказано, что за шесть лет он заработал 157,4 млн рублей, а на его счетах лежит 5,9 млн рублей. Кроме того, он является акционером в закрытом акционерном обществе «Совхоз имени Ленина» и обществе с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент».

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — российский революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года и создатель первого в мировой истории социалистического государства.

Умер 21 января 1924 года после долгой болезни. По мнению ряда исследователей, к смертельному недомоганию привели слишком большая нагрузка и последствия огнестрельного ранения в августе 1918 года.

Как писал iz.ru, в 2017 году — в год столетия Октябрьской революции — активизировалось обсуждение возможного предания земле тела вождя революции. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что его партия не допустит захоронения Ленина. Официальный представитель Российской православной церкви предложил наложить мораторий на тему еще на 5–10 лет.