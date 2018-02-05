ЦИК пока не получила документы о закрытии Грудининым иностранных счетов

Кандидат в президенты России от партии КПРФ Николай Грудинин пока не представил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) информацию о закрытии швейцарских и австрийских счетов, сообщил в понедельник, 5 февраля, замглавы ЦИК Николай Булаев.

По его словам, в Центризбиркоме Грудинина поставили в известность, что по двум счетам в Австрии и по двум счетам в Швейцарии нет необходимых документов, что нарушает российское законодательство.

«Павел Николаевич обещал это принести в тот же день, подтверждающие документы лежали, как он говорит, в машине. Сегодня понедельник, подтверждающих документов о закрытии этих счетов мы пока не имеем», — цитирует замглавы ЦИК «РИА Новости».

Как сообщает «Интерфакс», в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону 5 февраля Грудинин сообщил о предоставлении соответствующих документов в ЦИК.

Ранее, 2 февраля, Булаев также заявлял, что информация СМИ о закрытии Грудининым иностранных счетов пока не подтверждается.

Грудинин был зарегистрирован 12 января как беспартийный выдвиженец от КПРФ. Поскольку он выдвигался от парламентской партии, для регистрации ему не нужно было собирать подписи в свою поддержку.