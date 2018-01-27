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Зюганов рассказал о массовом вступлении в КПРФ в юбилей революции

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Фото: агенство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Почти 34 тыс. человек, большинство из которых молодежь, пополнили ряды КПРФ в ходе мероприятий, приуроченных к столетию Октябрьской революции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.

Он принимал в партию новых членов в ходе заседания пленума, начавшегося в Подмосковье, указывает ТАСС.

Он подчеркнул, что новые коммунисты будут активно защищать интересы КПРФ.

Пленум ЦК КПРФ собирается один раз в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» в подмосковном селе Рождествено.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦИК вынесла КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации в связи с распространением бюллетеня «Правда» с кандидатом в президенты РФ от коммунистов Павла Грудинина.

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