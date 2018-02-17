Обманутые дольщики обвинили Грудинина в политическом пиаре

Некоторые дольщики, пришедшие на съезд обманутых дольщиков, который организовала партия КПРФ, оказались недовольны мероприятием и решили покинуть его.

Как передает корреспондент портала iz.ru с места событий, некоторых присутствующих разочаровало, что вместо обсуждения их проблем в зале началась агитация за кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.

«В программе говорили одно, а по факту происходит совсем другое. Агитационную программу устроили здесь», — сказала одна из женщин, добавив, что на встрече нет ни одного чиновника, которые якобы были заявлены.

Другая дольщица была недовольна тем, что им «полчаса» показывали фильм про «Совхоза им. Ленина». «Чем мне поможет совхоз? Мне, обманутому дольщику?» — задалась она вопросом.

В свою очередь, организаторы мероприятия назвали недовольных женщин провокаторами и вывели их из зала.

Ранее полиция задержала пайщиков «Совхоза им. Ленина», которые пикетировали около Дома Кино, где проходит съезд. Активисты утверждают, что их обманул владелец предприятия, кандидат в президенты РФ Павел Грудинин.

Эта история началась в 1995 году, когда «Совхоз им. Ленина» стал акционерным обществом. Около 500 сотрудников по закону получили акции предприятия и рассчитывали на земельные паи, но так и не получили их. Они утверждают, что землями завладел Грудинин.