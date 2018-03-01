Грудинин ушел из студии «Первого канала» во время дебатов

Кандидат в президенты России Павел Грудинин во время эфира теледебатов перед выборами главы государства ушел из студии «Первого канала».

Грудинин заявил, что дебаты представляют собой политическое шоу, из-за чего он решил не продолжать участвовать в этом эфире.

«Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», — заявил кандидат.

Напомним, днем ранее на теледебатах произошел конфликт между кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским и телеведущей Ксенией Собчак. В частности, политик оскорбил телеведущую, в ответ она плеснула в него водой. Позднее инцидент прокомментировали в штабах обоих кандидатов. Штаб ЛДПР посетовал на то, что Собчак первой нанесла оскорбление, назвав Жириновского «клоуном». В штабе Собчак заявили, что готовят иск к лидеру ЛДПР.