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ВЦИОМ внедрит блокчейн-технологии для проведения экзитполов 18 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Для проведения экзитполов на выборах президента России 2018 года будут использованы элементы технологии блокчейн, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным «РИА Новости», это станет одним из первых примеров использования подобной системы хранения данных в рамках электоральных исследований в мире.

«Проект предполагает хранение данных, получаемых в результате опросов на выходе с избирательных участков, в специальном блокчейн-хранилище», — говорится в сообщении.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

Ранее ВЦИОМ провел опрос по итогам Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Как стало известно, достижениями хоккеистов из РФ гордится каждый третий опрошенный (33%), за ходом ОИ-2018 следили 69% жителей России.

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