Названы самые популярные у россиян породы кошек

Аналитики сайта Avito составили топ-7 самых популярных пород кошек в России. В исследовании эксперты использовали данные статистики запросов пользователей сервиса популярной доски интернет-объявлений.

Первое место рейтинга досталось кошкам шотландской породы, второе заняли британцы, а третье — длинношерстные мейн-куны. В топ-7 также оказались бенгальские коты, канадские и донские сфинксы, кошки абиссинской породы.

Средняя цена на кошку на сайте Avito в январе составила около 13 тыс. рублей. По словам экспертов, снизилась цена на британцев и шотландцев. Самыми дорогими, по традиции, считаются канадские сфинксы, которые стоят больше 20 тыс. рублей. Бенгальские коты обойдутся в 19 тыс. рублей, а мейн-куны – около 17 тыс. рублей. Дешевле всего обойдутся донские сфинксы и персы — порядка 6 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Однако, далеко не все владельцы домашних животных преследуют коммерческие интересы. На сайте можно найти много объявлений с пометкой «отдам в добрые руки». Исследование приурочено к Международному дню кошек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что домашние кошки вскормили диких сородичей в Новосибирском зоопарке.