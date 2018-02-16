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ВЦИОМ рассказал о планах россиян на покупку автомобилей в 2018 году

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Социологи выяснили, какие покупки россияне запланировали на 2018 год и сколько процентов граждан планирует купить автомобиль. «Известия» ознакомились с результатами опроса.

Так, стало известно, что большинство граждан собирается выделить деньги для ремонта в квартире. Примерно 10 процентов опрошенных отметили, что в 2018 году планируют купить автомобиль.

Эксперты считают, что стоимость запланированных приобретений является признаком окончания острого экономического спада. Покупательной активности граждан способствует и устойчивый российский рубль.

«Горизонт планирования россиян невелик. Если есть деньги, значит, их надо тратить, рассуждают они. К тому же растет их социальное самочувствие. Менять рубли на доллары и хранить их под матрасом смысла не имеет», — отмечает в разговоре с «Известиями» руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Автомобиль — после ремонта

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