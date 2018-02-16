Bloomberg составил список самых депрессивных экономик мира

Аналитическое агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых депрессивных экономик мира.

Рейтинг экономических бедствий рассчитывается по формуле: инфляция плюс безработица. Возглавила список, как и год назад, Венесуэла, где рейтинг экономических бедствий составил 1872 пункта и третий год подряд наблюдается гиперинфляция. Также в тройке лидеров оказалась Южно-Африканская Республика и Аргентина. На седьмом месте оказалась Украина, сообщает «Лента.ру».

Самый большой провал зафиксирован у Саудовской Аравии, которая впервые попала в первую десятку списка. Ее рейтинг поднялся до 15 баллов с 12,5. Самой лучшей экономикой мира по данным показателям оказался Таиланд, он набрал всего 2,5 балла. На втором месте оказался Сингапур, а на третьем — Япония и Швейцария. В десятке благополучных стран оказался и Китай.