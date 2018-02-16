Прямой эфир

Bloomberg составил список самых депрессивных экономик мира

0
Фото: Global Look Press/Natalia Ortiz Mantilla
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитическое агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых депрессивных экономик мира.

Рейтинг экономических бедствий рассчитывается по формуле: инфляция плюс безработица. Возглавила список, как и год назад, Венесуэла, где рейтинг экономических бедствий составил 1872 пункта и третий год подряд наблюдается гиперинфляция. Также в тройке лидеров оказалась Южно-Африканская Республика и Аргентина. На седьмом месте оказалась Украина, сообщает «Лента.ру».

Самый большой провал зафиксирован у Саудовской Аравии, которая впервые попала в первую десятку списка. Ее рейтинг поднялся до 15 баллов с 12,5. Самой лучшей экономикой мира по данным показателям оказался Таиланд, он набрал всего 2,5 балла. На втором месте оказался Сингапур, а на третьем — Япония и Швейцария. В десятке благополучных стран оказался и Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мексика намерена увеличить число разведочных скважин к 2021 году
Минэкономразвития сохранило оценку инфляции в РФ по итогам 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017