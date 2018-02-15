Мексика намерена увеличить число разведочных скважин к 2021 году

Мексика намерена увеличить число разведочных скважин и выйти на максимальный за 30 лет уровень геологоразведки в нефтегазовой сфере к 2021 году. Об этом сообщила Национальная комиссия по углеводородам.

Сообщается, что в 2018–2021 годах в стране утверждены инвестпрограммы на бурение 24 морских разведочных скважин ежегодно, тогда как с 2011 по 2017 год бурилось всего 11, сообщает «РИА Новости».

Согласно новым программам, 44% активности обеспечат новые компании, оставшиеся возьмет на себя государственная организация Pemex. Частные компании в энергетическую сферу были допущены с конца 2013 года благодаря энергетической реформе, впервые за 80 лет монополизма госкомпании.