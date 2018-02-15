Прямой эфир

Мексика намерена увеличить число разведочных скважин к 2021 году

0
Фото: TASS/Zuma/Edwin Hernandez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексика намерена увеличить число разведочных скважин и выйти на максимальный за 30 лет уровень геологоразведки в нефтегазовой сфере к 2021 году. Об этом сообщила Национальная комиссия по углеводородам.

Сообщается, что в 2018–2021 годах в стране утверждены инвестпрограммы на бурение 24 морских разведочных скважин ежегодно, тогда как с 2011 по 2017 год бурилось всего 11, сообщает «РИА Новости».

Согласно новым программам, 44% активности обеспечат новые компании, оставшиеся возьмет на себя государственная организация Pemex. Частные компании в энергетическую сферу были допущены с конца 2013 года благодаря энергетической реформе, впервые за 80 лет монополизма госкомпании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году
«Росгеология» может расширить количество своих проектов в ЮАР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017