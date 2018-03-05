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Кандидаты в президенты РФ договорились не посылать доверенных лиц на дебаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Почти все кандидаты в президенты РФ договорились в дальнейшем лично участвовать в предвыборных дебатах и не направлять вместо себя доверенных лиц. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Практически все, кроме представителей КПРФ, согласились с тем, что в оставшиеся две недели надо действительно перестать пренебрегать законом и что в дебатах на федеральных государственных каналах должны участвовать непосредственно кандидаты», — цитирует Памфилову агентство ТАСС.

В случае неявки кандидата на дебаты без уважительной причины, отведенное ему время будет распределяться между присутствующими.

«Мы сегодня направим письмо с нашими рекомендациями на все федеральные каналы, где идут дебаты, чтобы эта норма жестко исполнялась. Мы будем следить», — отметила глава ЦИК.

Памфилова отметила, что доверенное лицо может заменить кандидата только в случае болезни или выполнения служебных обязанностей.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начался этап агитации кандидатов в СМИ.

Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru.

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