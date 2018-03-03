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Путин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в «Лужниках»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России и кандидат в президенты Владимир Путин в ходе митинга в свою поддержку в московских «Лужниках» спел гимн с национальной сборной по хоккею, завоевавшей золотые медали Олимпиады в Пхенчхане.

«Здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна», — сказал Путин.

После исполнения гимна президент пообщался со спортсменами и доверенными лицами.

Напомним, в субботу на московской спортивной арене «Лужники» проходит митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Начиная свое выступление, Путин заявил о желании сделать Россию яркой.

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