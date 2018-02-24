Более 50 человек собираются наблюдать за выборами в Азербайджане

Число людей, изъявивших желание наблюдать за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане 11 апреля, достигло 51. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия республики.

Как пояснила комиссия, всем, кто направил заявления по поводу наблюдения за голосованием, дан положительный ответ.

«36 человек желают быть наблюдателями по своей инициативе, 15 выдвинуты неправительственными организациями», — приводит ее слова «РИА Новости».

В качестве кандидатов на выборах зарегистрированы действующий президент республики Ильхам Алиев, представляющий партию «Новый Азербайджан», и еще 14 человек. Срок его полномочий истекает в октябре. Согласно изменениям, внесенным в основной закон страны в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.