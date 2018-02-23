Парламент Венесуэлы высказался против предложения Мадуро совместить выборы

Национальная ассамблея Венесуэлы осудила инициативу президента Николаса Мадуро совместить выборы главы государства с избранием представителей органов законодательной власти. Об этом говорится в заявлении парламента, подконтрольного оппозиционной коалиции «Блок демократического единства» (БДЕ).

«Эта попытка удара по правовому государству нацелена в том числе на то, чтобы избежать контроля над государственным управлением, которым, согласно конституции, занимается Национальная ассамблея», — приводит ТАСС выдержку из заявления.

По мнению представителей парламента, их оппоненты пытаются таким образом «гарантировать безнаказанность тех, кто незаконным путем завладел государственными деньгами».

21 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести в один день выборы главы государства и представителей органов законодательной власти всех уровней. При этом он отметил, что в случае согласования его инициативы с Конституционной ассамблеей выборы «пройдут с БДЕ или без БДЕ».