США готовят вмешательство в президентскую кампанию в России

США готовят масштабное вмешательство в президентскую кампанию в России. Доклад «Вторжение»: для Вашингтона выборы — «исторический» шанс давления на РФ. Автор документа — Андрей Манойло, член научного совета при Совбезе России.

Как США собираются вмешиваться в избирательный процесс? По данным экспертов, использовать будут широкий круг инструментов: информационные вбросы, психологическое давление. Главная цель акций — скомпрометировать руководство страны и избирательный процесс в России.