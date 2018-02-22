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США готовят вмешательство в президентскую кампанию в России

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США готовят масштабное вмешательство в президентскую кампанию в России. Доклад «Вторжение»: для Вашингтона выборы — «исторический» шанс давления на РФ. Автор документа — Андрей Манойло, член научного совета при Совбезе России.

Как США собираются вмешиваться в избирательный процесс? По данным экспертов, использовать будут широкий круг инструментов: информационные вбросы, психологическое давление. Главная цель акций — скомпрометировать руководство страны и избирательный процесс в России. 

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