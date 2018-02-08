Алиев официально выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана

Шестой съезд правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») 8 февраля выдвинул действующего президента страны Ильхама Алиева кандидатом на внеочередных выборах главы государства, которые состоятся 11 апреля.

Соответствующее решение делегаты приняли единогласно, передает ТАСС.

В этом году в соответствии с изменениями, внесенными в конституцию по итогам референдума, который состоялся 26 сентября 2016 года, президент республики впервые будет избран на семилетний, а не на пятилетний срок, как ранее.

Алиев трижды (в 2003, 2008 и 2013 годах) становился президентом Азербайджана. В ходе предыдущих выборов, состоявшихся 9 октября 2013 года, он набрал 84,54% голосов.

Портал iz.ru писал о том, что причиной назначения внеочередных президентских выборов стали международные мероприятия, которые совпали бы с голосованием. Согласно конституции, выборы должны были состояться 17 октября. Однако с мая в стране будут проведены мероприятия высокого международного уровня, в числе которых 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и Международный гуманитарный форум.