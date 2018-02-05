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В Азербайджане объяснили проведение внеочередных президентских выборов

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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Причиной назначения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым внеочередных президентских выборов стали международные мероприятия, которые совпали бы с голосованием. Об этом в понедельник, 5 февраля, заявил помощник азербайджанского лидера по внешнеполитическим вопросам Али Гасанов.

Он рассказал о том, что, согласно конституции, выборы должны были состояться 17 октября. Однако с мая в стране «будут проведены мероприятия высокого международного уровня», в числе которых 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и Международный гуманитарный форум.

Гасанов пояснил, что назначение внеочередных выборов полностью соответствует требованиям конституции и других законодательных актов страны, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что Алиев в понедельник, 5 февраля, подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов 11 апреля. Сообщалось о том, что правящая партия «Новый Азербайджан» выдвинет действующего президента кандидатом.

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