В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля, соответствующее распоряжение 5 февраля подписал президент республики Ильхам Алиев.

Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года, уточняет «Интерфакс».

Алиев стал главой страны в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году.

В январе 2018 года Азербайджан был признан в США страной с риском терроризма и угрозами безопасности.