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В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля, соответствующее распоряжение 5 февраля подписал президент республики Ильхам Алиев.

Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года, уточняет «Интерфакс».

Алиев стал главой страны в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году.

В январе 2018 года Азербайджан был признан в США страной с риском терроризма и угрозами безопасности.

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