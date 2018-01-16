Кадыров подарил долгожительнице из Азербайджана новый дом в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил долгожительнице из Азербайджана жилой дом в Грозном. Помощь пожилой женщине, найденной в приюте Азербайджана, была оказана при содействии регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщает «РИА Новости».

«104-летняя Мадина Алиева обрела свой дом в Грозном, который ей выделил фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова. Он расположен в Октябрьском районе, ключи и документы женщине вручили представители руководства республики», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство направило в Чечню и Дагестан запросы после обнаружения женщины в беспомощном состоянии на западе республики.

Сама долгожительница утверждала, что она является уроженкой Дагестана и чеченкой по национальности. На просьбу ведомства откликнулся Рамзан Кадыров, который заявил, что перевезет женщину в Чечню, независимо от того, где она проживала раньше, поскольку она нуждается в заботе. После решения организационных вопросов представители главы Чечни доставили женщину в Чечню.

По словам представителя чеченского правительства, Алиева родилась и всю жизнь прожила в Иордании. На склоне лет она приняла решение вернуться в Чечню, однако у нее были похищены паспорт, денежные средства и украшения. Оставшись без всего, женщина оказалась в приюте сестер матери Терезы в Баку.

Вместе с ней в новом доме будут жить трое сирот Хаджимурадовых — бывшие воспитанники социально-реабилитационного центра. Они намерены заботиться о пожилой женщине и помогать ей. В свою очередь, чеченские власти намерены оказать помощь в дальнейшем трудоустройстве сирот.