Школу имени Ахмата Кадырова открыли для беженцев из Мьянмы в Бангладеш

В лагере для беженцев из Мьянмы на приграничной с этим государством территории Бангладеш открылась школа имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщила пресс-служба главы республики.

«Мы ни на одну минуту не приостанавливали благотворительную деятельность в лагерях беженцев на приграничной территории Бангладеш с Мьянмой. И вот новое радостное событие. В одном из самых крупных лагерей, где находятся 85 тыс. человек, состоялось открытие школы имени первого президента Чечни, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — приводит ТАСС слова главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, в школе уже обучаются 348 сирот, планируется довести количество учащихся до 1 тыс. человек. На первом этапе дети будут учиться читать и писать. Кадыров отметил, что благодарен за финансирование открытия школы своей матери и главе Регионального общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадыровой и своему брату Зияду Сабсаби.