ЦИК Азербайджана утвердил дату внеочередных выборов президента

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов объявил 11 апреля датой внеочередных президентских выборов в стране.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении внеочередных выборов главы государства 11 апреля. Ранее выборы планировалось провести 17 октября.

Портал iz.ru писал о том, что причиной назначения внеочередных президентских выборов стали международные мероприятия, которые совпали бы с голосованием. Согласно конституции, выборы должны были состояться 17 октября. Однако с мая в стране «будут проведены мероприятия высокого международного уровня», в числе которых 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и Международный гуманитарный форум.

Правящая партия «Новый Азербайджан» намерена выдвинуть действующего президента кандидатом.