С некоторым переносом

Начало февраля на Кавказе неожиданно ознаменовалось региональной сенсацией. Трижды избиравшийся президентом Азербайджана Ильхам Алиев перенес очередные выборы главы государства. Избирательные участки откроются уже 11 апреля, а не осенью, как предполагалось ранее. Среди возможных причин эксперты называют попытку сбить порыв оппозиции и предупредить организацию майдана, борьбу кланов за власть и даже миротворческие устремления азербайджанского лидера в Карабахе . Портал IZ.ru разбирался в ситуации.

Успеть до «Формулы-1»

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, выборы главы государства пройдут не 17 октября, а 11 апреля. Соответствующий документ размещен на сайте азербайджанского лидера. Предстоящее голосование станет первым после конституционного референдума, прошедшего в стране в 2016 году. Тогда президент добился значительного расширения своих полномочий, в том числе как раз права назначать досрочные выборы. Президентский срок был увеличен с пяти до семи лет, была введена также должность первого вице-президента страны. Пост заняла супруга главы государства Мехрибан Алиева.

азерб Некоторыми причинами переноса президентских выборов стали соревнования «Формулы-1», а в мае будет отмечаться Столетие республики Фото: Global Look Press/ZUMA/Hoch Zwei

Причину своего решения Ильхам Алиев не назвал. До этого он три раза участвовал в выборах и все предыдущие кампании заканчивались для него триумфально — он неизменно набирал более 75 процентов голосов и выигрывал в первом туре. Сразу после подписания распоряжения состоялся съезд Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана, на котором кандидатура Алиева была снова выдвинута на высший пост в стране. Официальную версию переноса даты выборов озвучил помощник президента республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. По его словам, с мая текущего года в стране будет проведено много важных мероприятий, некоторые из них «совпадают по времени с выборами». В частности, в конце апреля пройдут соревнования «Формулы-1», в мае будет отмечаться Столетие республики (Акт о независимости Азербайджана был подписан 28 мая 1918 года), а в октябре состоится Бакинский международный гуманитарный форум. Гасанов добавил, что весенние выборы удачно совпадут и с началом нового финансового года.

Бойкот по обоюдному желанию

Оппозиционеры выступили резко против решения президента и обвинили его в попытке дезорганизации противников. Определенная логика в этом есть. Оппозиционные партии и движения были уверены, что у них в запасе целых шесть месяцев и не спешили с началом подготовки к избирательной кампании — откладывали на ближайшее будущее решение финансовых вопросов, выбор общего оппозиционного кандидата. Теперь же, согласно плану мероприятий Центризбиркома, уже 12 марта завершится процесс регистрации кандидатов, 19 марта официально начнется предвыборная кампания. Времени на раскачку, получается, нет.

В результате движение «Республиканская альтернатива» (REAL), Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана и Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили о бойкоте выборов и отказались признавать их итоги. «Мы уверены, что в очередной раз будет разыгран фарс. Мы считаем, что эти выборы станут еще одним шагом на пути лишения азербайджанского народа возможности формировать свою власть путем выборов, что отражалось не раз в отчетах и заключениях международных организаций», — сказал председатель НСДС Джамиль Гасанлы.

азерб1 Движение «Республиканская альтернатива» (REAL), Национальный совет демократических сил Азербайджана (НСДС) и Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили о бойкоте выборов и отказались признавать их итоги Фото: РИА Новости/Айдын Октай

Впрочем, бойкот оппозиционерами голосования может быть Алиеву как раз на руку. Власти страны давно подозревают протестующих в подготовке в стране майдана. В республике не забыли, как весной 2014 года сразу после госпереворота на Украине посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар пригрозил Азербайджану похожими событиями. «Если правительство будет проводить более жесткую линию в отношении гражданского общества, то события как на Майдане могут повториться и в Баку. Если даже не сейчас, то через 5-10 лет. Если возможности гражданского общества будут еще больше ущемлены, то это увеличит риск повторения таких событий», — пророчествовал он тогда. Теперь же, даже если такие планы действительно вынашивались, то подготовку к акциям протеста придется форсировать.

Вряд ли успеют толком подготовиться и международные организации, с которыми у Баку натянутые отношения. Последние выборы президента в 2013 году были подвергнуты критике представителями ОБСЕ. Они сообщили, что на 58 процентах избирательных участков, на которых проводилось наблюдение (11 процентов от общего количества избирательных участков), были допущены серьезные нарушения. Неправительственная правозащитная организация Freedom House заявила, что имели место массовые фальсификации и политические репрессии. В 2015 году ОБСЕ отказалась следить за парламентскими выборами в стране.

Война и кланы

Влияние на решение президента могли оказать и экономические показатели. Да, с начала нынешнего года национальная валюта — манат — укрепилась к доллару на 11 процентов. На пользу ей пошла благоприятная коньюнктура на рынке энергоносителей. С начала года азербайджанская нефть реализуется по цене 70 долларов за баррель и выше , хотя в бюджет закладывалась цена 45 долларов за баррель.

Всего на долю сырой нефти, по данным Государственного таможенного комитета АР, приходится свыше 77 процентов экспорта. Вероятно, власти республики хотят провести выборы именно на таком фоне. При этом экономисты все равно говорят о кризисных тенденциях. В 2016 году ВВП страны упал на 3,8 процента, в 2017 — на 0,5 процента. Официальная инфляция в Азербайджане составила в прошлом году 14 процентов, но главное, что бьет по карманам населения — это продуктовая инфляция, которая составляет 19 процентов. Никто не застрахован от того, что во втором полугодии цены на нефть, а значит и благосостояние граждан поползут вниз.

азерб2 С начала года азербайджанская нефть реализуется по цене 70 долларов за баррель и выше, хотя в бюджет закладывалась цена 45 долларов за баррель Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

По другой версии, Алиев решил сыграть на опережение в противостоянии лидирующих в стране кланов. Чаще всего в Азербайджане говорят о борьбе «Алиевых» (нахичеванских) во главе с самим президентом и «Пашаевых» (бакинских), среди которых много родственников супруги главы государства Мехрибан. Нахичеванские якобы имеет серьезное влияние в экономике и контролируют силовые структуры. Бакинские доминируют в строительстве, финансовой и телекоммуникационно отраслях. Под их контролем находится Государственная таможенная служба, министерство по налогам и ряд других государственных структур.

Эксперт по региону Артур Атаев говорит, что президент Алиев переносом выборов стимулирует также мобилизацию азербайджанских элит. «В политическом смысле в стране сейчас наблюдается стагнация, изменений мало. А рядом кипящий Ближний Восток. Умиротворение, успокоение элит может стать гибельным для страны. Перенос выборов, проведение их в авральном режиме должно взбодрить руководящие кадры на местах», — предполагает эксперт.

Он также подчеркивает, что выборы в Азербайджане пройдут за неделю до утверждения кандидатуры премьера в соседней Армении. Именно глава правительства там теперь будет обладать основными властными полномочиями. Синхронизация этих событий в Ереване и Баку даст возможность быстро возобновить переговоры по карабахскому вопросу, которые в год выборов обычно тормозятся из-за занятости сторон по очереди внутриполитическими процессами.