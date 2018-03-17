МИД РФ отозвал согласие на открытие генконсульства Британии в Петербурге

Российское Министерство иностранных дел отозвало согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

Отмечается, что процедуры будут проходить в соответствии с международно-правовой практикой.

Таким образом Москва приняла зеркальные меры в ответ на действия Лондона. 12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль якобы нервно-паралитическим веществом.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.