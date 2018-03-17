Посол Великобритании вызван в российский МИД

Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в российское Министерство иностранных дел, сообщили в ведомстве.

Других подробностей не приводится. Как ожидается, до сведения посла будут доведены ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за обвинений в якобы отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Москва уже определилась с ответными санкциями в отношении Лондона — они уже приняты и будут озвучены в ближайшее время.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению якобы нервно-паралитическим веществом экс-полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и заявила о высылке 23 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.