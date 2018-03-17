Германия и Канада окажут поддержку Британии в «деле Скрипаля»

Германия и Канада окажут Великобритании полную поддержку в расследовании дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров между канадским премьер-министром Джастином Трюдо и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В сообщении канцелярии главы канадского правительства отмечается, что политики «разделяют озабоченность» по поводу произошедшего в Солсбери инцидента.

Они также указали на важность солидарности стран-членов НАТО в данном вопросе, передает ТАСС.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Великобритания утверждает, что за покушением на экс-сотрудника спецслужбы стоит Москва. Якобы Скрипаль был отравлен веществом под названием «Новичок», которое разработала российская военная разведка.

Лондон до сих пор не предъявил каких-либо доказательств причастности Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ. Тем не менее, Великобританию поддержали многие западные государства.