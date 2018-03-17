Сенатор Джабаров назвал достойным ответ Москвы на действия Лондона

Ответ Москвы на высылку российских дипломатов из Лондона является более жестким, но достойным и заслуженным. Не исключено, что за этим может последовать что-то еще, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Меры более жесткие, но британцы их заслужили. И я не исключаю, что за этим может последовать что-то еще», — приводит слова Джабарова «Интерфакс».

В субботу Министерство иностранных дел России объявило о высылке из Москвы 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Великобритании. Помимо этого, внешнеполитическое ведомство отозвало согласие России на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также в связи с неурегулированностью статуса объявило о прекращении Британского совета в России.

Данные меры были приняты в связи с расследованием дела отравления экс-полковника Главного разведывательного управления России 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, чьи тела были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. По словам британского премьер-министра, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», якобы разработанным в России. Россия потребовала от Великобритании предоставить доступ к материалам дела, однако в этом было отказано.

По словам постпреда при ОЗХО Александра Шульгина, Россия будет добиваться участия в расследовании дела.