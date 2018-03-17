Прямой эфир

Минобрнауки рассказало о ситуации с закрытием Британского совета в РФ

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закрытие Британского совета в России не коснется других совместных с Великобританией образовательных программ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки России.

Глава министерства Ольга Васильева заявила, что в связи с закрытием Британского совета в РФ все образовательные программы с данной организацией будут прерваны.

При этом другие программы с Великобританией в сфере образования, в том числе студенческого обмена, это решение не коснется, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобразования.

17 марта МИД РФ объявил о прекращении деятельности Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса.

Также российское Министерство иностранных дел отозвало согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и объявило о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Таким образом Москва приняла зеркальные меры в ответ на действия Лондона. 12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы нервно-паралитическим веществом.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Источник: Британия получит время на закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге
Сенатор Джабаров назвал достойным ответ Москвы на действия Лондона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017