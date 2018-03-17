Минобрнауки рассказало о ситуации с закрытием Британского совета в РФ

Закрытие Британского совета в России не коснется других совместных с Великобританией образовательных программ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки России.

Глава министерства Ольга Васильева заявила, что в связи с закрытием Британского совета в РФ все образовательные программы с данной организацией будут прерваны.

При этом другие программы с Великобританией в сфере образования, в том числе студенческого обмена, это решение не коснется, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобразования.

17 марта МИД РФ объявил о прекращении деятельности Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса.

Также российское Министерство иностранных дел отозвало согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и объявило о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Таким образом Москва приняла зеркальные меры в ответ на действия Лондона. 12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы нервно-паралитическим веществом.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.