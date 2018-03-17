Источник: Британия получит время на закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге

Великобритания получит необходимое время для закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге. Сроки завершения работы будут определены в соответствии с международными нормами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.

В субботу Министерство иностранных дел России отозвало согласие России на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, в связи с неурегулированностью статуса было объявлено о прекращении Британского совета в России.

В случае если Великобритания предпримет дальнейшие действия недружественного характера в отношении РФ, российская сторона примет другие ответные меры.

Поводом для таких решений стало расследование дела отравления экс-полковника Главного разведывательного управления России 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, чьи тела были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», якобы разработанным в России. Великобритания отказалась предоставить России доступ к материалам дела. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ответ на соответствующие просьбы Россия получила лишь отписки. Спустя два дня Великобритания приняла решение о высылке 23 российских дипломатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Великобритании вразумительных доказательств по делу о расследовании.

Постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что РФ будет добиваться участия в расследовании дела.