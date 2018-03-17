В Совфеде прокомментировали закрытие Британского совета в России

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал решение о прекращении деятельности Британского совета в России.

По его словам, «под крышей» этой организации действовала разведка Соединенного Королевства.

«Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI 6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Он также напомнил, что Лондон так и не дал согласия на открытие у себя Российского центра науки и культуры, функции которого соответствуют официально заявленным функциям Британского совета.

17 марта Министерство иностранных дел РФ объявило об ответных мерах на действия Соединенного Королевства в связи с «делом Скрипаля».

Российский МИД сообщил о высылке британских дипломатов, отзыве согласия на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекращении деятельности Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Ранее Лондон обвинил Москву в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Британская сторона утверждает, что при атаке использовали химическое вещество российского производства. При этом никаких доказательств представлено не было. На этом фоне премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке дипломатов РФ.

Москва заявила, что не причастна к инциденту в Солсбери и пообещала зеркально ответить на решение Лондона. МИД РФ потребовал также организации независимого расследования инцидента с участием российской стороны.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между РФ и США в 2010 году.