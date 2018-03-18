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Посол РФ пригрозил Лондону ответом в случае новых недружелюбных шагов

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Российская сторона оставляет за собой право на дальнейшие ответные меры в случае «недружелюбных» акций Лондона. Британский посол осведомлен об этом, заявил представитель российской дипмиссии в Великобритании Александр Яковенко.

«В случае принятия дальнейших недружественных мер против России, российская сторона оставляет за собой право принять дальнейшие ответные меры — об этом сообщили британскому послу в субботу», — приводит слова российского посла издание Mail on Sunday.

Российско-британские дипломатические отношения обострились в начале марта, когда в британском Солсбери было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По мнению властей Великобритании, за отравление бывшего сотрудника разведки ответственна Россия.

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