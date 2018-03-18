Посол РФ припомнил Великобритании участие в войне в Ираке

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко припомнил Великобритании участие в войне в Ираке.

Говоря об обвинениях в адрес России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, дипломат вспомнил утверждения Великобритании и США в адрес режима Саддама Хуссейна. Тогда обвинения о наличии у президента Ирака оружия массового поражения послужили причиной для вторжение.

«Вы помните, что в какой-то момент сомневаться в заявлениях США и Великобритании считалось дикой теорией заговора. Это уже не так», — приводит слова Яковенко «Газета.ру».

Ранее Яковенко заверил в отсутствии планов кибервойны против Великобритании, а также напомнил о презумпции невиновности в ответ на требования доказать непричастность России к «делу Скрипаля».