В ФРГ призвали отказаться от поспешных шагов в «деле Скрипаля»

Глава Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Вольфганг Бюхеле призвал сохранять благоразумие в ситуации вокруг отравления в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Дело Скрипаля» — трагическая история, которую необходимо полностью расследовать. Пока мы находимся в области спекуляций, поспешные суждения не помогут», — сказал Бюхеле в интервью Tagesspiegel.

Он также указал на то, что «нельзя разрывать нить диалога» с Россией.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о причастности президента РФ Владимира Путина к отравлению Скрипаля неприемлемыми.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Путина шокирующим и непростительным нарушением дипломатических приличий.