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Москва предупредила посла Британии об ответе на новые шаги против РФ

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Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
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Британский посол в РФ получил предупреждение об ответных мерах в случае новых шагов Лондона против Москвы. Об этом сообщает посол России в Великобритании Александр Яковенко.

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В эфире телеканала НТВ посол России заявил, что не знает, готовятся ли новые недружественные шаги в отношении Москвы, но заявил, что британский посол в РФ предупрежден об ответных мерах, которые не заставят себя ждать, пишет «Интерфакс».

17 марта посол России в Великобритании Александр Яковенко высказался о действиях Лондона в связи с покушением на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и заявил, что подобных решений Москва не прощает.

К напряжению в отношениях между Россией и Британией привела неоднозначная ситуация в связи с отравлением нервно-паралитическим газом Сергея и Юлии Скрипаль, которые были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. 

Британские власти обвинили Россию в покушении на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ и объявили о высылке российских дипломатов.

В ответ российский МИД объявил о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.

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