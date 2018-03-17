Захарова пообещала Лондону жесткий ответ в случае новых мер против РФ

Любые попытки Великобритании принять дополнительные меры против России повлекут еще более жесткий ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1» она отметила, что все решения принимались адекватно и обдуманно, при этом возможные последствия и ответы на них уже предусматривались, цитирует ТАСС.

Также официальный представитель МИД РФ заявила, что у Москвы давно возник вопрос, почему Великобритания работает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по «делу Скрипаля», но при этом Россия не привлечена к расследованию.

Захарова уточнила, что РФ хотела бы работать совместно с Лондоном и ОЗХО. Кроме того, она считает странным, как именно Британия установила, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, принадлежит к программе «Новичок».

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время, по данным СМИ, они находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили Россию в покушении на бывшего сотрудника ГРУ и объявили о высылке российских дипломатов.

В ответ российский МИД объявил о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.