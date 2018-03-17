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Захарова предположила истинную цель угроз Лондона по «делу Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Официальный Лондон своей реакцией на «дело Скрипаля» может пугать самих британцев, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Потому что, по-моему, очевидно, что за последние годы запугать нас просто невозможно. Вопрос, не запугивали ли они таким образом своих людей? Вот это очень возможно», — заявила она.

Дипломат охарактеризовала позицию Великобритании как «смесь угроз и запугивания», отмечает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что западная пропаганда становится более наглой и примитивной.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. 12 марта британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению и объявила о высылке российских дипломатов. 

В ответ российский МИД отозвал согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и объявил о зеркальной высылке дипломатов.

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