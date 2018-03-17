Посол РФ в Лондоне высказался о действиях Британии по «делу Скрипаля»

Посол России в Великобритании Александр Яковенко высказался о действиях Лондона в связи с покушением на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля.

Как сообщает «РИА Новости», Яковенко заявил, что подобных решений Москва не прощает.

Яковенко отметил, что России были выдвинуты серьезные ультимативные обвинения и пообещал вести очень активную работу в рамках правового поля. Также посол РФ в Лондоне напомнил, что несмотря на все обвинения британских властей доказательств причастности Москвы к инциденту в Солсбери до сих пор не представлено.

К ухудшению отношений между Россией и Британией привела неоднозначная ситуация в связи с отравлением нервно-паралитическим газом Сергея и Юлии Скрипаль.

Они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время, по данным СМИ, пострадавшие находятся в больнице в состоянии комы.

Британские власти обвинили Россию в покушении на бывшего сотрудника ГРУ и объявили о высылке российских дипломатов.

В ответ российский МИД объявил о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.