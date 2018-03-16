Посол РФ в Лондоне назвал неприемлемыми слова Джонсона в адрес Путина

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о причастности президента РФ Владимира Путина к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля неприемлемыми.

«Я считаю, что подобные заявления неприемлемы из уст министра», — приводит слова Яковенко «РИА Новости».

Посол также отметил, что РФ так и не получила образцов вещества, которым был отравлен Скрипаль.

«Мы послали две ноты и не получили никакой информации», — сказал Яковенко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Путина шокирующим и непростительным нарушением дипломатических приличий. 16 марта Джонсон заявил, что Путин лично принял решение о нападении на Скрипаля.



