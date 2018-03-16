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Посол РФ объяснил отказ Джонсона пожать ему руку

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Фото: TASS/PA Images/Jonathan Brady
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Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко объяснил отказ главы британского МИДа Бориса Джонсона пожать ему руку особенностями дипломатического протокола этой страны.

«Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — пояснил дипломат.

Посол пояснил, что отнесся к этому спокойно, поскольку встреча с Джонсоном для него — «всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», сообщает ТАСС.

Александр Яковенко ранее пояснил, что правительство Великобритании использует агрессию против Москвы для отвлечения внимания граждан от проблем вокруг выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

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