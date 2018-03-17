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Москва подняла вопрос о защите российских журналистов в Британии в ОБСЕ

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Фото: osce.org
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Россия обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы защитить своих журналистов в Великобритании, которым стали поступать угрозы. Об этом сообщает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

В интервью телеканалу НТВ, посол России заявил, что часть российских корреспондентов в Британии получает неприкрытые угрозы, из-за чего вопрос подняли в ОБСЕ, пишет ТАСС.

Яковенко уточнил, что Москва попросила ОБСЕ защитить журналистов от возможного произвола, который может произойти через запугивание.

17 марта британский посол в РФ получил предупреждение об ответных мерах в случае новых шагов Лондона против Москвы. 

Также Александр Яковенко высказался о действиях Лондона в связи с покушением на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и заявил, что подобных решений Москва не прощает.

К ухудшению отношений между Россией и Британией привела неоднозначная ситуация в связи с отравлением нервно-паралитическим газом Сергея и Юлии Скрипаль, которые были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время, по данным СМИ, пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили Россию в покушении на бывшего сотрудника ГРУ, а также нарушении суверенитета страны, и объявили о высылке российских дипломатов. В ответ российский МИД объявил о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.

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