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Посол РФ напомнил Британии о презумпции невиновности в связи с «делом Скрипаля»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в ответ на требования доказать непричастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля напомнил Великобритании о презумпции невиновности.

Дипломат выразил сомнение в том, что британская сторона предоставила какие-либо доказательства США, Франции и Германии.

«Если да, почему бы не представить их по каналам, изложенным в Конвенции о запрещении химического оружия? Универсальный правовой принцип — это презумпция невиновности, и бремя доказывания лежит на британском правительстве», — сказал Яковенко The Mail on Sunday.

Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Вольфганг Бюхеле призвал сохранять благоразумие в ситуации вокруг отравления Скрипаля.

Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, но позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. 4 марта экс-сотрудника ГРУ и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в парке английского города Солсбери. Их госпитализировали, оба сейчас находятся в критическом состоянии.

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