Британская полиция опубликовала фото машины Скрипаля

Британская полиция, расследующая дело о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, опубликовала фото автомобиля бывшего российского разведчика и обратилась к гражданам с просьбой сообщить информацию о его передвижениях в день отравления.

На снимке, размещенном на официальном сайте ведомства, представлен бордовый BMW 320D. Сотрудники правоохранительных органов хотят найти очевидцев, чтобы выяснить, где находился Скрипаль утром до 13:30 по местному времени перед тем, как его нашли в бессознательном состоянии.

Renewed appeal for information from anyone who saw Salisbury victim's car https://t.co/4f5VbsbI8U pic.twitter.com/zE5bgqutzd — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 17, 2018

Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.