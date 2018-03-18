Британская полиция опубликовала фото машины Скрипаля
Британская полиция, расследующая дело о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, опубликовала фото автомобиля бывшего российского разведчика и обратилась к гражданам с просьбой сообщить информацию о его передвижениях в день отравления.
На снимке, размещенном на официальном сайте ведомства, представлен бордовый BMW 320D. Сотрудники правоохранительных органов хотят найти очевидцев, чтобы выяснить, где находился Скрипаль утром до 13:30 по местному времени перед тем, как его нашли в бессознательном состоянии.
Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.