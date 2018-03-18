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Посол РФ заверил в отсутствии планов кибервойны против Великобритании

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко отверг опасения, что Россия может начать кибервойну против Великобритании.

«Пока Россия проявляет себя конструктивно, британские парламентарии и СМИ с предполагаемого попустительства властей предлагают кибератаки против России. Вы не услышите таких разговоров в Москве», — сказал Яковенко в интервью The Mail on Sunday в ответ на просьбу журналиста предоставить гарантии, что РФ не начнет кибервойну против Великобритании.

Также дипломат заявил о желании России диалога «с другими игроками мировой арены, чтобы установить правила поведения в киберпространстве». Подобные мероприятия уже проводятся с Китаем, Индией и другими странами.

Ранее Яковенко в ответ на требования доказать непричастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля напомнил Великобритании о презумпции невиновности, а также выразил сомнение в том, что британская сторона предоставила какие-либо доказательства США, Франции и Германии.

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