Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия не будет ограничивать энергопоставки в Великобританию.

«Россия — надежный поставщик. Она никогда не нарушала своих контрактов», — приводит слова Яковенко RT.

Также дипломат заявил, что власти Великобритании хотят «заработать очки» за счет дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее Яковенко заверил в отсутствии планов кибервойны против Великобритании, а также напомнил Великобритании о презумпции невиновности в ответ на требования доказать непричастность России к «делу Скрипаля».