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Россия не будет ограничивать энергопоставки в Великобританию

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Фото: TASS/FA BoboPIXSELL/PA Images/Jonathan Brady
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Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия не будет ограничивать энергопоставки в Великобританию. 

«Россия — надежный поставщик. Она никогда не нарушала своих контрактов», — приводит слова Яковенко RT.

Также дипломат заявил, что власти Великобритании хотят «заработать очки» за счет дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее Яковенко заверил в отсутствии планов кибервойны против Великобритании, а также напомнил Великобритании о презумпции невиновности в ответ на требования доказать непричастность России к «делу Скрипаля».

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