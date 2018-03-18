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Британские СМИ назвали еще одну версию отравления Скрипаля

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены с помощью мини-беспилотника. Об этом говорится в статье, опубликованной в Daily Star.

Британское издание ссылается на источник в британской контразведке MI5. По одной из версий, Скрипаль и его дочь были отравлены в парке, где они были обнаружены. Нервно-паралитическое вещество «Новичок» распылил летавший над ними мини-беспилотник.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в Солсбери. Великобритания утверждает, что покушение было организовано российскими спецслужбами. Позицию Лондона поддержали многие западные государства, в том числе США.

Российские власти отвергают обвинения британский властей, указывая на отсутствие доказательств. Москва неоднократно указывала на то, что Лондон пытается подменить «презумпцию невиновности на презумпцию вины».

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