СМИ назвали возможный способ отравления Скрипаля

Отравляющее вещество, воздействию которого подверглись бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло находиться в вентиляционной системе автомобиля экс-полковника ГРУ.

По версии СМИ, которые ссылаются на неназванные источники, яд попал туда в виде порошка, передает ТАСС.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое, как утверждают британские власти, было произведено в России. При этом каких-либо доказательств представлено не было

Эта скандальная история привела к обострению отношений между Москвой и Лондоном. Последний ранее объявил о высылке российских дипломатов. Через несколько дней власти РФ в ответ приняли зеркальные меры.

Российская сторона категорически отвергала причастность к попытке покушения на бывшего сотрудника ГРУ и потребовала организовать независимое расследование с ее участием.

Сергей Скрипаль, осужденный на родине за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между РФ и США в 2010 году.