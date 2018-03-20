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Меркель призвала Россию доказать непричастность к отравлению Скрипаля

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что одной из тем саммита Евросоюза 22 марта станет отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Евросовета мы обсудим этот вопрос», — сказала Меркель после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

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При этом она подчеркнула, что обвинения в адрес России о причастности к инциденту «очень серьезны» и призвала Москву доказать свою невиновность.

«Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так», — цитирует «РИА Новости» канцлера.

В свою очередь премьер Польши заявил, что республика выступает за решительный ответ со стороны ЕС на происшествие со Срипалем.

Бывший сотрудник российской разведки Сергей Срипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери. Сейчас они находятся в критическом состоянии.

После инцидента Лондон сразу обрушился с обвинениями на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств причастности РФ.

14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке из Лондона 23 российских дипломатов. В ответ на это Москвы также объявила персонами нон грата 23 сотрудников посольства Великобритании, запретила открытие консульства в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

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