Посольство России резко ответило Канаде на обвинения по «делу Скрипаля»

Обвинения министра иностранных дел Канады Христи Фриланд в адрес России по «делу Скрипаля» лживые и заслуживают осуждения, заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

«Недавние высказывания министра иностранных дел Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России неприемлемы», –– цитирует ТАСС Калинина.

Он подчеркнул, что слова министра, возлагающего вину за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на Россию, бездоказательны.

«Подобные заявления <…> нарушают общепринятые правовые процедуры, учитывая, что расследование не завершено и до сих пор не представлены какие-либо доказательства», –– сказал пресс-секретарь дипмиссии.

Калинин также сообщил, что Великобритания отказывается предоставлять РФ образцы отравляющего вещества и не дает консулам встретиться с гражданкой РФ Юлией Скрипаль.

Ранее 20 марта Фриланд заявила, что Канада поддерживает Лондон и осуждает Россию за якобы применение нервно-паралитического газа с целью отравления.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу Лондона и позже обменян на обвиненных по аналогичным статьям в США российских граждан, был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта вместе со своей дочерью Юлией.

Сразу после инцидента британские власти обвинили в случившемся РФ, при этом не проведя расследования и не представив доказательств.

Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов, а глава британского МИДа Борис Джонсон пригрозил бойкотом ЧМ-2018 в РФ.

В ответ Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, закрыла Британский совет в России и отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге.