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ОЗХО будет анализировать вещество по «делу Скрипаля» не менее трех недель

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Сотрудники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будут анализировать состав вещества, которым отравили бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не менее трех недель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора ОЗХО Ахмеда Узюмджу.

«Это техническая работа, которая будет выполнена, как только образцы будут доставлены в Нидерланды. Они будут направлены в лаборатории в Гааге и определенные лаборатории. Это займет какое-то время. Этим лабораториям понадобится две-три недели, чтобы завершить анализ. Так что вам следует ориентироваться на три недели. Как минимум», — рассказал он.

Ранее стало известно, что эксперты ОЗХО начали анализ вещества, использованного при отравлении Скрипаля. В настоящий момент они находятся в военной научно-технической лаборатории «Портон-Даун», которая располагается всего в нескольких километрах от торгового центра в Солсбери, где были найдены Скрипали.

В Великобритании считают, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок», а также обвиняют Россию в причастности к данному инциденту.

Президент России Владимир Путин опроверг причастность России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, а также указал на бездоказательность обвинений со стороны Великобритании.

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