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Сокамерники Скрипаля рассказали о его тюремных буднях

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Фото: Global Look Press/wsbuzz.com
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Сокамерники экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказали, как проходили его тюремные будни. По их словам, разведчик сильно отличался от других заключенных и держался особняком.

Скрипаля приговорили за шпионаж в пользу британских спецслужб к 13 годам колонии строгого режима в 2006 году. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 5 УФСИН России в Мордовии, где содержатся бывшие работники судов и органов правопорядка, указывает телеканал «360»

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«Скрипаль у нас ходил на швейное производство, работал он в первую смену... Так как он был человек в возрасте, он занимался на швейном производстве обрезанием ниток. Шили комбинезоны какие-то», — рассказал экс‐начальник 4-го управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти Константин Лапин.

Он добавил, что экс-полковник отказывался выполнять хозработы, откупаясь сигаретами. Скрипаль ходил грязный, в не стиранной одежде, как отшельник.

«Скрипаль очень продуманный, следит за своим языком. Жил обособленно. Никому не открывал душу полностью. Если мы говорили о семье и детях — всё было дозировано. Но то, что он очень хитрый, продуманный и жадный, я для себя точно сделал выводы», — рассказал экс-глава угрозыска по Ростову-на-Дону Андрей Сычев.

По словам сокамерников, шпиону приходили посылки с колбасой и конфетами. В колонии также считали, что у Скрипаля была наркотическая зависимость.

В целом на разведчике было «клеймо изгоя», подчеркнули Сычев и Лапин. За какое преступление были осуждены сокамерники Скрипаля, не сообщается.

4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на лавке в британском Солсбери. По мнению властей Британии, для убийства было использовано вещество «Новичок», которое якобы разработано в РФ. Однако каких-либо доказательств этих обвинений до сих пор представлено не было. 

В качестве ответных мер Лондон выслал 23 российских дипломатов, которые покинули страну под марш «Прощание славянки».

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