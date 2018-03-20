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Сроки выдачи российских виз британцам увеличатся вдвое

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Сроки выдачи виз гражданам Великобритании в связи с высылкой 23 российских дипломатов могут увеличиться вдвое, рассказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

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«Естественно, что это скажется на выдаче виз британцам. Я думаю, что задержки будут практически в два раза по срокам, то есть обычные визы могут доходить до 20 дней, такое тоже возможно, срочные — до семи дней. Мы соответствующую дадим информацию», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам дипломата, функции в посольстве уже перераспределили, однако физически две трети сотрудников очень трудно восполнить.

«Но тем не менее жизнь продолжается, и мы будем работать в сокращенном составе, тем более что работы сейчас прибавилось, поскольку британцы занимают достаточно неконструктивную позицию по всем вопросам, которые связаны с отравлением семьи Скрипалей, с насильственной смертью Глушкова. Мы находимся в постоянном контакте и с Москвой, и, естественно, с британцами, но у меня сложилось впечатление, что Форин-офис по многим вопросам просто уходит от общения с нами. Даже на рабочем уровне», — отметил Яковенко. 

20 марта российские дипломаты покинули посольство в Лондоне под марш «Прощание славянки». В аэропорту их забрал спецборт, присланный из РФ.

Причиной высылки стал скандал, разразившийся из-за отравления 4 марта в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сразу после ЧП Лондон обрушился с обвинениями на Москву. При этом никаких доказательств в причастности предоставлено не было. В ответ на решение властей королевства выслать российских дипломатов, МИД России принял зеркальные меры и решил выслать с территории страны британских дипработников.

При этом посольства Великобритании в России на своей странице в Facebook заверило, что «процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным». 

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